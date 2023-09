Ucraina | attacco russo nel Kherson | ucciso bambino di 6 anni Guerra dei droni | Mosca ne abbatte 11 in Crimea

(Di giovedì 14 settembre 2023) Undi seiè statola notte scorsa in unnella regione di, nell’meridionale: lo ha reso noto la Procura regionale, come riporta Rbc-. Dopo mezzanotte, le truppe russe hanno bombardato il villaggio di Novodmytrivka, nella comunità di Belozersk: i proiettili hanno colpito una casa, uccidendo ile ferendo suo fratello di 13e tre...

Un bambino di sei anni è stato ucciso in un attacco russo nella regione di Kherson, Ucraina. Il fratello di 13 anni e tre adulti sono rimasti feriti. La Procura regionale ha confermato la notizia.Un bambino di sei anni è stato ucciso la notte scorsa in un attacco russo nella regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto la Procura regionale, come riporta Rbc-Ucraina. (ANSA) ...I proiettili hanno colpito una casa, uccidendo il piccolo e ferendo suo fratello di 13 anni e tre adulti Un bambino di sei anni è stato ucciso la notte scorsa in un attacco russo nella regione di Kher ...