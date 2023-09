Tuttosport – “A marzo dobbiamo essere in gioco su tutto”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 settembre 2023) 2023-09-14 00:52:54 Torino, l’ultimo titolo di TS: Paulo Dybala è stato intervistato durante una serata di gala della Roma con i suoi sponsor: la Joya argentina ha parlato degli obiettivi stagionali della società giallorossa. “Sarà una stagione molto lunga con tante partite. Mi auguro di poter arrivare acon la possibilità di competere per tutte le competizione che abbiamo. È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Sono arrivati giocatori importanti e credo checontinuare e migliorare sulla strada dell’anno scorso – ha aggiunto – Lo spirito devequesto, dare sempre qualcosa in più, sia in allenamento che durante le partite. Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori e le cose, poi, sono andate bene. Spero possano andare così anche stavolta“. Il rapporto con Roma e con i tifosi ...