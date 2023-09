«Turni massacranti e stipendio basso» |  la fuga degli infermieri dal Nord Italia

... la sanità nazionale si fa sempre più improntata alla privatizzazione e il personale del nostro ospedale è costretto daal fuggi - fuggi generale " ha continuato Ambrosino - . Credo ...Se si evita di sottoporre i lavoratori adi lavoro, come chiedono i lavoratori che lui ha precettato'. Leggi Anche Incidente ferroviario Brandizzo, procura: indagati 4 dirigenti ...... • la Unità Operativa Complessa di Medicina è ridotta ad un organico di solo 2 (dicasi due) medici costretti adi servizio; • La maggiore criticità si registra, però, al ...... almeno iniziale, di molti giovani che coltivano il sogno di prendersi cura della salute della collettività, ma la dura realtà delle magre retribuzioni, dei, delle violenze subite ...

Fuga degli infermieri dal Nord Italia, meno iscritti ai corsi di laurea: «Turni massacranti e stipendio... Corriere della Sera

Il declino dopo il Covid: "Mestieri da valorizzare" IL GIORNO

Basse retribuzioni, turni massacranti, riposi che saltano e un elevato carico di stress. È la realtà quotidiana di tanti operatori sanitari e in particolare degli infermieri. Tutto questo, unito ...La situazione all'interno del carcere di Avellino continua a destare preoccupazione. Non mancano episodi di tensione con cadenza ormai quotidiana.Si registrano evidenti segnali di criticità esterna ...Nel video l’intervista a Luigi Sorrentino, Segretario regionale di OrSa Trasporti Anno scolastico in salita per gli studenti che si affidano al trasporto pubblico locale. Gli autisti di Seta scioperer ...