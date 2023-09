Trovato per la seconda volta con quasi 1 chilo di droga | 23enne in carcere

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bergamo. Una coppia di malviventi ha seminato il panico sulla strada che collega la città di Bergamo con il Comune di Villa di Serio. M.B., marocchino classe 2000, è stato arrestato nella serata di martedì 12 settembre al termine di un inseguimento ad alta velocità che avrebbe anche potuto avere un esito ben più tragico. Intorno alle ore 22 una pattuglia della polizia locale di Bergamo ha notato un’auto procedere a velocità sostenuta in via Gleno. Al segnale di arresto, al posto che fermarsi, il guidatore ha accelerato notevolmente: ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità che si è poi concluso a Villa di Serio, quando l’auto in fuga si è schiantata contro una rotatoria. L’autista del mezzo si è dato alla fuga, mentre il passeggero – M.B. – è stato bloccato dagli agenti. Durante la fuga il ragazzo è stato visto lanciare fuori dal finestrino uno zaino, prontamente recuperato. Al ...