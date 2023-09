Trovati con 10 kg di droga | scarcerato 22enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoResta in carcere uno dei tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato nel Casertano con dieci chili diin auto; va ai domiciliari il secondo,invece il terzo. E’ quanto disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha convalidato gli arresti di un 41enne marocchino e di un 20enne egiziano, entrambi residenti nel salernitano (domiciliari per il primo, carcere per il 20enne). Il giudice ha invece rimesso in libertà unmarocchino (difeso da Vincenzo Guida) residente a Teverola, che ha respinto le accuse, spiegando di trovarsi al momento del blitz in compagnia del 20enne che avrebbe dovuto incontrare alcuni amici, e di non conoscere l’altro uomo che era con loro, di 41 anni. I tre sono stato fermati a Casapulla per un controllo dai poliziotti della Squadra Volante ...