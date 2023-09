Trovare la giusta via dell’IA Ecco cosa chiedono le Big Tech e gli americani guardando l’Europa

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 settembre 2023) “C’è un forte consenso sul fatto che l’intelligenza artificiale vada regolamentata. Le conseguenze se qualdovesse andare storto con l’IA posso essere severe, per questo dobbiamo essere proattivi”. Ad affermarlo è, ancora una volta, Elon Musk. Il patron di X (ex Twitter) e Tesla si è presentato mercoledì pomeriggio al Congresso, accompagnato da quello di Meta, Mark Zuckerberg, di OpenAI, Sam Altman e di Microsoft, Satya Nadella. Insieme a loro, anche il filantropo Bill Gates, che sui rischi digitali ha già messo in allerta. Le loro preoccupazioni sono state ribadite di fronte a due senatori democratici e altrettanti repubblicani, trasformati in oratori e poi in inquisitori con le loro domande – la natura a porte chiuse dell’evento non è stata digerita da tutti gli altri. A volere con forza questo incontro è stato il leader democratico del Senato, Chuck Schumer, ...