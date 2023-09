Tridico critica il governo | “Reddito? La nuova piattaforma è un flop | i 350 euro non arriveranno nemmeno a novembre”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “L’idea di partenza dellaSiisl era quella di dire: Inps ha tutti i dati delle aziende, bastava un’informazione aggiuntiva sui posti di lavoro che servivano alle aziende e incrociarli e suggerirli. Oggi mi sembra che questaè però una vetrina statica e non è alimentata dalle aziende, che non vi accedono, e non vi accedono neanche i centri per l’impiego“. È lache Pasquale, ex presidente dell’Inps e professore di Economia del lavoro all’Università Roma Tre, ha rivolto alguidato da Giorgia Meloni. “Il dato più importante è che chi ad agosto ha perso ilnon ha i 350e non lo avrà forse neanche a. Serve fare un’analisi sui fabbisogni delle aziende e quindi i ...

