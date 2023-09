(Di giovedì 14 settembre 2023) Isonoe ivengono tumulatinella partea del. E' successo a, in provincia di Lecce. Ma, precisa l'assessore all'Ambiente e ai Servizi cimiteriali di(Lecce), Rocco Piceci, "non c'è nessun caso di mancata sepoltura dei deceduti in sovrappeso, il nostroha disponibilità diper tutti. Lamentele del genere al mio ufficio non sono mai giunte".

I nuovi loculi sono stretti e i defunti obesi vengono tumulati solo nella parte vecchia del. E' successo a, in provincia di Lecce. Ma, precisa l'assessore all'Ambiente e ai Servizi cimiteriali di(Lecce), Rocco Piceci, 'non c'è nessun caso di mancata sepoltura dei ...I defunti sovrappeso rischiano di non poter essere sepolti nel nuovodi, in Salento. I loculi disponibili di dimensioni più larghe scarseggiano. Per i morti con dimensioni sopra la media, la tumulazione viene effettuata nei loculi costruiti negli anni ...I defunti sovrappeso rischiano di non essere accolti nel nuovo. Accade a, in Salento, dove i loculi disponibili di dimensioni più larghe scarseggiano. E seppellire i propri cari sta diventando un problema. Così, per i morti con dimensioni sopra ...... salvata tartaruga con amo conficcato nella pinna: 'È stata operata e tornerà presto libera' Cronaca 14 Set 2023, 'prova costume' anche al: loculi troppo stretti per defunti extra ...

Tricase, "prova costume" anche al cimitero: loculi troppo stretti per ... Il Quotidiano Italiano - Bari

Tricase, al cimitero nuovi loculi troppo stretti: defunti obesi solo in quelli vecchi Sky Tg24

Proprio nella parte vecchia ogni anno procediamo all'estumulazione di 104-115 salme e si liberano altrettanti loculi dopo un'occupazione di 25 anni: si tratta dello stesso numero della mortalità per ...TRICASE - A Tricase la dieta si rende necessaria anche per trovare posto nell'ala nuova del cimitero. I nuovi loculi realizzati nella nuova zona cimiteriale, infatti, sono stretti, e i defunti obesi v ...I nuovi loculi sono stretti e i defunti obesi vengono tumulati solo nella parte vecchia del cimitero di Tricase, in provincia di Lecce. (ANSA) ...