Treviso | enologo muore dopo aver inalato gas da una cisterna di vino Grave un secondo collega

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ennesima tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, a San Paolo di Piave, in provincia di. Unimpiegato della Cantina Ca’ di Rajo, Marco Bettolini, è mortole emissioni gassose sviluppate dalche si trovava in una. Un, un 31enne, è stato invece tratto in salvo dai soccorritori intervenuti sul posto, ed è ora ricoverato in ospedale a: le sue condizioni sono considerate «serie».quanto ricostruito da chi sta indagando per far luce sull’episodio, sarebbe stato proprio Bettolini ad intervenire per tentare di salvare il, che era caduto nellae rischiava di ...

L’incidente in apertura della vendemmia nell’azienda Ca’ di Rajo di San Polo di Piave: la vittima è Marco Bettollini, enologo di 46 anni ...Giornata tragica dopo i tre morti di Chieti. Nel bilancio anche quattro feriti gravi. In sette mesi (da gennaio a luglio 2023), secondo i dati pubblicati dall’Inail, le vittime sul luogo del lavoro ...Un incidente tragico è avvenuto a San Polo di Piave, nel trevigiano, in una cantina nota come Ca’ di Rajo. Un enologo di 46 anni, Marco Bettollini, originario di Roma e residente a Bassano del Grappa, ...