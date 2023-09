Trento | genitori chiedono che il figlio sia bocciato e ricorrono al Tar contro la scuola

(Di giovedì 14 settembre 2023)di bocciare il“per la sua serenità”. È la storia di duedi. Ilaveva riscontrato alcuni problemi durante l’anno scolastico, ma era stato ugualmente promosso. Così ihanno chiesto di invalidare la promozione e consentirli di ripetere l'anno scolastico, per dargli modo di crescere e di apprendere nei suoi tempi. Il Tar ha dato ragione in via cautelare alla famiglia: ovvero, il bambino ripeterà l'anno. Il piccolo è alle elementari e ha potuto tornare nella sua "vecchia" classe. Il 28 settembre si attende la confermaNessun intento punitivo, ma un modo per consentirgli di crescere ed essere più sicuro, visto che ogni bambino ha i propri tempi. Iavevano già chiesto, a fine giugno, ai professori di bocciare il ...

I genitori di un bambino a Trento hanno presentato una richiesta insolita al TAR di Trento: chiedono di annullare la promozione del loro figlio in una scuola elementare per garantire il suo benessere.Dopo le numerose assenze del figlio, due genitori di Trento hanno contestato la promozione del bambino da parte della scuola ...Il ragazzo aveva perso molte lezioni per problemi di salute ma il Consiglio d'istituto l'ha voluto promuovere e non ha accolto la richiesta dei genitori, che ...