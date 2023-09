Treni ancora nel caos | ancora guasti all' alta velocità

(Di giovedì 14 settembre 2023) La circolazione ferroviaria tra Nord e Sud Italia è rallentata per un guasto alla linea elettrica a Rigutino, in provincia di Arezzo, avvenuto poco prima le 16:30. Rfi ha richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria ma i...

Per Consumerismo No Profit poi i prezzi deirisultanoin linea con i periodi precedenti, e tranne acquisti dell'ultimo minuto i prezzi non hanno evidenziato rilevanti oscillazioni. L'...In una delle direttrici primarie del trasporto pendolare laziale, la Orte - Fara Sabina - Roma Fimicino (FL1), nelle prime ore di questa mattina sono stati cancellati tutti idiretti verso la ...Trenitalia Lazio:servizio in tilt sulla Orte - Fiumicino. Caos continuo Trasporti Roma, calvario metro B. L'assessore: 'regolari dopo il 2026' Iscriviti alla newsletter - - > - - > - -... per ben 5 anni, Stefania ha preso tutti i tipi di mezzi: dagli aerei aifino ai bus. Uno ... E questa situazione ha cominciato a pesarmidi più quando sono nate le mie due figlie, Mabel e ...

Caos treni, centinaia di corse cancellate nel Lazio per consumo atipico delle ruote. La Regione insorge: "Sanzioni ai gestori" RomaToday

Treni cancellati e neanche le navette, pendolari a piedi. Si aggravano i disagi. Intervenga la Regione ilmessaggero.it

La denuncia di due operai dopo la strage di Brandizzo: “È la routine: quel tipo di lavoro si fa sempre prima dello stop dei treni ...Lavorare sui binari prima dello stop dei treni, come successo a Brandizzo, sarebbe la routine per chi fa questo mestiere. Almeno così ha raccontato a LaPresse ...Roma, 14 set. (LaPresse) - "Quello che è successo a Brandizzo è la 'routine': quel tipo di lavoro si fa sempre prima dello stop dei treni, non ricordo una ...