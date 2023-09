Tregua nella notte a Lampedusa dopo gli sbarchi incessanti | al via i trasferimenti

Dopo 48 ore di caos e l'approdo di 2.154 migranti ieri (con 51 barchini) e di altri 5.112 con 110 natanti martedì, le ultime ore sono state di assoluta. All'hotspot sono presenti, al momento, ...Gli sbarchi non hanno datoneanche mercoledì. Contare quanti sono stati è stato difficile: ... Altri, che si trovavanozona del molo Favarolo, hanno affrontato le forze dell'ordine presenti,...... continuano senzagli sbarchi sull'isola italiana. Avviate le procedure per i trasferimenti ...in un momento in cui chiediamo anche all'industria di svolgere un ruolo di primo piano...I film in programma I titoli coinvoltipromozione sono La casa dei fantasmi, Jeanne Du Barry -... Manodopera, I Mercen4ri - Expandables, Felicità, The Equalizer 3 - Senza, Doggy Style, Il ...

Tregua nella notte a Lampedusa dopo gli sbarchi incessanti: al via i ... Tiscali Notizie

Migranti, sbarchi nella notte a Lampedusa: oltre 500 arrivi Adnkronos

Oggi Lagarde potrebbe fermare la corsa del costo del denaro ma la crescita dei prezzi americani spinge per un nuovo rialzo ...Numerose le pattuglie impiegate, fuori le scuole, nella giornata di riapertura scolastica, un segnale forte e inequivocabile, da parte dei carabinieri di Viterbo, a sostegno delle politiche giovanili ...Nel Ponente i lavori più impattanti, in A10 tra Savona e Ventimiglia, in entrambe le direzioni. Alleggerimenti previsti nei giorni del Salone Nautico 2023 ...