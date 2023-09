Traffico Roma del 14-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un veicolo che ha preso fuoco code lungo la facciata esterna della Grande Raccordo Anulare dallaFiumicino alla Laurentina incolonnamenti su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria nelle due direzioni rallentamenti per incidente su via della Pisana all’altezza di via valderetti sempre nei due sensi di marcia e per il cantiere di piazza Pia si rallenta in via di Porta Cavalleggeri verso il Lungotevere nell’area di piazza Adriana lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII dalla mezzanotte alle 6 del mattino di domani verrà chiusa tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico in direzione della Salaria lunedì 18 settembre trasporto pubblico rischio per gli scioperi nazionali di 24 ore proclamati dai sindacati di base a ...