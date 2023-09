Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione si sta in fila sul Raccordo Anulare carreggiata interna dalla Cassia bis è la via Flaminia è più avanti ilrallenta con code da attivazione va su dalle via Ardeatina lentamente chiude anche in sella tra Prenestina e Nomentana proseguendo tra Boccea Casal Lumbroso ed ancora in esterna ci sono cose traFiumicino e la via Pontina chiusa per lavori la carreggiata laterale di via di Tor di Quinto di via Caprilli verso il Foro Italico un incidente rallenta ilinvece in via di San Cleto papà siamo in prossimità di via Alessandro VII i condomini tipo sul tratto Urbano dellaL’Aquila tratto cervare tangenziale est e file anche d’accordo partire da Tor Cervara circolazione intensa rallentata po’ lungo il tratto della Cassia La ...