Traffico Roma del 14-09-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione spostamenti in aumento in queste ore sul Grande Raccordo Anulare ci sono pure in carreggiata interna tra Lazio esud della via Appia e sulla diramazioneSud in entrata sul raccordo rallentamenti e code anche in esterna tra Prenestina e Nomentana primi file anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale S circolazione intensa poi lungo il tratto della Cassia trova storta Giustiniana sulla Flaminia a partire dal raccordo sulla Nomentana in zona Tor Lupara Colleverde sulla via Appia da Ciampino in aumento ilin città sms code tra Stellari hai corso Francia verso lo stadio di rallentamenti anche verso San Giovanni tra campi sportivi via delle Valli più avanti tra Prenestina e viale Castrense sulla Pontina ...