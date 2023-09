Tra le novità di iOS 17 tante suonerie e toni davvero imperdibili

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’aggiornamento iOS 17 arriverà nella giornata di lunedì 18 settembre, come annunciato da Apple. Tra ledell’update, ci sono quelle relative a rinnovateper le chiamate edi allarme per la ricezione di messaggi, notifiche e sveglie. Il rinnovato parco di soluzioni sarà di certo gradito agli utenti Apple che ne beneficeranno senza alcuna limitazione. Le nuovepensate per l’aggiornamento iOS 17 sono all’incirca 20. Questie come già accennato, possono essere utilizzati non solo per le telefonate ma anche per i messaggi e notifiche di qualsiasi altro tipo. Apple ha pensato di creare un’intera sezione di alternative tutte rinnovate. Tra le opzioni ci sonodenominati Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, ...