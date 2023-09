Totti torna alla Roma? Il ‘Pupone’ infiamma i tifosi giallorossi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’inizio di stagione in casanon è stato di certo positivo e la squadra dovrà cambiare passo già dsfida casalinga contro l’Empoli. Continua a circolare il nome di Francescoper il grande ritorno in giallorosso e la conferma è arrivata direttamente dala margine dell”Italian Padel Award. “Mourinho mi vuole? Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una stronzata. Mourinho ha detto una cosa… Aspettiamo e vediamo.Il prossimo anno può darsi che già ci sarò”. Sulla coppia Lukaku-Dybala: “ancora non l’abbiamo vista, non hanno mai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Se può arrivare in Champions? Deve, per come è partita un po’ meno ma è ancora lungo il campionato”. Leggi anche STRISCIONE LUKAKU, blitz...