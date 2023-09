Totti | «Se ritorno alla Roma? Il prossimo anno può darsi che già ci starò»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Francesco, ex attaccante e bandiera della, ha parlato in occasione dell’Italian Padel Awards di un suo possibilein giallorosso Francesco, ex attaccante e bandiera della, ha parlato in occasione dell’Italian Padel Awards di un suo possibilein giallorosso. PAROLE – «Se Mourinho mi vuole? Penso di si, così ha detto no? O avete scritto una stupidaggine? Mourinho ha detto una cosa… Aspettiamo e vediamo. Se ilvorrei tornare? Ilpuòche già ci. Coppia Lukaku-Dybala? Ancora non l’abbiamo vista, non hmai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi ...

L'ex capitano giallorosso ha parlato di Lukaku , degli obiettivi della Roma e del suo possibilein società, al fianco di Josè Mourinho. Come tutti i tifosi giallorossi, anche Francesco...Mourinho chiede da tempo un dirigente forte anche mediaticamente e avrebbe contattato proprio Francesco che a quanto pare non direbbe no al. La palla ora passa ai Friedkin.ha parlato ......anche. L'ex Capitano giallorosso, che ha giocato in coppia con Candela, ha risposto ad alcune domande dopo la partita. Una delle sue risposte lasciano pensare ad un suo possibilenella ...Tra i fondatori del Teatro dell'Elfo e nel 1986 con Maurizioe Diego Abatantuono della ... Tutto il mio folle amore , Ildi Casanova e Io non ho paura . Il 1° ottobre sarà quindi dedicato ...

Totti, il ritorno alla Roma e Mourinho: "Così ha detto..." Tuttosport

Totti apre al ritorno: 'Mourinho ha detto una cosa, ora vediamo. E su ... Calciomercato.com

Le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso rilasciate a margine di un evento di Padel Ha parlato Francesco Totti in occasione dell’Italian Padel Awards, rivelando di un possibile interessamento ad ...L'ex capitano giallorosso si è espresso sul possibile ritorno nella squadra del suo cuore: "Pare che Mourinho mi voglia, aspettiamo e vediamo" ...Francesco Totti risponde all’assist di Mourinho e si candida per un ritorno che ora non è più impossibile. “Mou mi vuole Penso di sì oppure avete scritto una c.… Lui ha detto una cosa, aspettiamo e v ...