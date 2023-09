ROMA - Mai far aspettare una donna Questo dice il galateo, ma se di mezzo ci sono il Padel e Francescosi può fare un'eccezione e a 'farne le spese' è Noemi Bocchi . L'ex capitano della Roma è stato infatti protagonista oggi (14 settembre) al Foro Italico insieme ad altri ex calciatori - come ...... si vedonoe Noemi insieme al ristorante, l'uno vicino all'altra, mentre la romana è in attesa di spegnere le candeline. La coppiae mostra una grande complicità davanti alle fotocamere ......arriva il dolce a due piani è entusiasta econ lei, che spegne le candeline felice. Tags: francescototti francescotottifidanzata gossip noemibocchi noemibocchicompleanno roma sifb...approfondimento Carlo Mazzone, daa Guardiola, i campioni allenati dal tecnico Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su ...

Totti scherza con Noemi: la frase romantica all'Italian Padel Awards Corriere dello Sport

Totti festeggia Noemi ad Abu Dhabi: le vacanze infinite prima della nuova udienza con Ilary Blasi ilmessaggero.it

Show dell'ex capitano della Roma, protagonista insieme ad altri ex calciatori al Foro Italico dove è arrivato con la compagna: ecco cos'ha detto ...In giro per il Mondo. Tutta l'estate. Sempre insieme della sua Noemi Bocchi, della donna che l'ha strappato da Ilary Blasi, che lo ha convinto a darsi una seconda possibilità. E ...Totti e Noemi si sono mostrati più affiatati che mai in occasione della festa di compleanno della Bocchi, celebrata a Abu Dhabi. Le foto della trasferta all'estero hanno fatto il giro del web ...