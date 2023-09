Come tutti i tifosi giallorossi, anche Francesconon vede l'ora di vedere sul campo giocare la coppia formata da Dybala e Lukaku : "Ancora non l'abbiamo vista, ma ci aspettiamo grandi cose. La ...forti dello storico capitano romanista a margine degli Italian Padel Awards andati in scena ...ha parlato anche della coppia Lukaku - Dybala: 'Da loro ci aspettiamo grandi cose, devono ...In occasione dell'Italian Padel Awards era presente anche. L'ex Capitano giallorosso, che ha giocato in coppia con Candela, ha risposto ad alcune ... Ecco le sue: È vero che Mourinho ti ...Queste le primedi Carlo Verdone (riportate da LaPresse) che poi ha proseguito rispondendo a ... Le bandiere comee Del Piero non ci sono più. I calciatori dopo un breve periodo lasciano le ...

Totti: le parole sul futuro con Mourinho alla Roma e la frase su Spalletti Corriere dello Sport

Totti apre al ritorno alla Roma: “Mourinho ha detto una cosa, magari già ci sarò nel 2024” TPI

L'ex capitano giallorosso si è espresso sul possibile ritorno nella squadra del suo cuore: "Pare che Mourinho mi voglia, aspettiamo e vediamo" ...Francesco Totti risponde all’assist di Mourinho e si candida per un ritorno che ora non è più impossibile. “Mou mi vuole Penso di sì oppure avete scritto una c.… Lui ha detto una cosa, aspettiamo e v ...L'ex capitano giallorosso fa chiarezza sul possibile ritorno in società al fianco del tecnico. Poi parla di Lukaku e della Nazionale ...