Toro | Juric recupera Sanabria e studia coppia con Zapata

Stiamo parlando di Ryan Odello attaccante del. Odello è un calciatore versatile che nella sua carriera è stato schierato sia come seconda punta che come trequartista, in base al modulo che ...Un recupero importante per il, misternon dovrebbe rischiare dal 1' minuto Sanabria all'Arechi, preferendogli Duvan Zapata come prima punta; più probabile dunque un subentro a gara in ..., che spese! Per il diciottesimo anniversario della sua presidenza Cairo non ha badato a spese per soddisfare le richieste die puntare in alto. Il saldo di mercato parla chiaro: ilha ...Su: ' Può centrare l'Europa con il Torino. Ormai sono anni che Ivan lavora molto bene ed è ... Arriverà lontano col'.

Preziosi incorona Juric: "Arriverà lontano con il Toro" Torino Granata

Comparazione quote, Salernitana-Torino: ecco le chance della squadra di Juric Toro News

Così, Ivan Juric avrà un'alternativa in più nel suo reparto avanzato ... ora tocca al tecnico trovare il miglior assetto per il suo Toro. Il terzo portiere Popa, intanto, è finito in infermeria: ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Sousa e il tecnico croato si sono affrontati in tre occasioni e il bilancio dice che ci sono stati due pareggi e una vittoria per Juric ...