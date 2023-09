Il paraguaiano recuperato dall'infortunio Antonioè prossimo al ritorno in campo . L'attaccante delpotrebbe formare una super coppia con Duvan Zapata già domenica a Salerno, di certo verrà convocato nel prossimo turno di Serie A. In ...Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità concreta di un rinnovo di contratto,rinnovo con ilfino al 2027: i dettagliCome abbiamo detto, dunque, la scorsa stagione di ...RETROSCENA MILAN -avanti tutta quindi, ma in estate c'è stato un momento in cui l'attaccante paraguaiano poteva lasciare. Negli ultimi giorni di mercato il Milan era alla ...Dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini aldi Juric, un passaggio tecnico nel quale l'... Lunedì allo stadio Arechi di Salerno dovrebbe rientrare, assente nella gara con Genoa per ...

Torino: Sanabria pronto al ritorno in campo Fantacalcio ®

Torino: Sanabria ok, sarà coppia con Zapata Adnkronos

Ieri 13 settembre è stata la giornata di presentazione di Duvan Zapata a Torino. Arrivato agli sgoccioli del mercato estivo l’attaccante colombiano è stato ad un passo dalla firma con la Roma, la trat ...Probabili formazioni Salernitana-Torino - Gli undici possibili titolari di mister Sousa e mister Juric per la 4^ giornata di Serie A ...Milan, a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva del mercato, arrivano alcuni retroscena di operarazioni non terminate per poco ...