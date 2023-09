Torino | la tre giorni di prevenzione e sport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il Circolo della Stampaing diè pronto ad ospitare il 15, 16, 17 settembre la terza edizione di Tennis & Friends -e Salute. Dalla nascita al 2022 la manifestazione ha raggiunto complessivamente 400.000 presenze con una crescita annua costante del 20%; 190.000 sono stati i check-up gratuiti effettuati. LO START E' #BEACTIVE, LAE' GIOVANE La tappa piemontese di Tennis & Friends -e Salute, Official Charity delle Nitto ATP Finals, ospiterà venerdì 15 settembre alle 11.45 presso il Campo Stadio la Cerimonia inaugurale della Settimana Europea dello, alla presenza delle Istituzioni Europee, del Dipartimentoe Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Piemonte, della Città di ...

Capitolo campionato: una vittoria pesante contro la Lazio, due sconfitte contro Fiorentina e: "Siamo alla ricerca di noi stessi, di quello che realmente siamo. Queste primegiornate non ...Il difensore e il mediano delhanno attirato da tempo l'attenzione di club di prima fascia ...l' Ucraina fare altrettanto gli azzurri arriverebbero allo scontro diretto con due risultati su......meteo si terrà la semifinale femminile Anna Schiavetto - Elisa Maglione e i rimanentiquarti di ... Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road Toper giovani dagli 11 ai 13 anni con ...dei responsabili, un italiano e due dell'Est Europa, residenti a, ma di fatto senza fissa dimora, venivano denunciati per furto aggravato in concorso , mentre l'uomo, di origini rumene, ...

Salernitana-Torino: probabili formazioni, statistiche e dove vederla ... Eurosport IT

Torino, si va a Salerno: obiettivo dare continuità al successo contro il Genoa Toro News

Professore ordinario di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, De Martin interverrà al Festival del ... Giornalista tecnologico, tre figlie, curatore scientifico di Biennale Tecnologia, ...Pronostico Salernitana-Torino di Serie A, quote scommesse, possibile risultato finale e probabili formazioni per il match del 18/09/2023.In arrivo la finale del Premio Business Angel dell’Anno: chi si aggiudicherà il titolo di “Miglior Angel Investor del 2023”