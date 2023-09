Torbella – Agguato in pieno giorno | ucciso un uomo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 settembre 2023) Omicidio a Tor Bella Monaca oggi in, alle cinque del pomeriggio. Unè statoin una colpi d’arma da fuoco in via Paolo Ferdinando Quaglia mentre usciva da un bar tabacchi e stava per entrare dentro la sua auto. L’è morto sul colpo. La compagna, colpita da un proiettile a un ginocchio, è stata ricoverata in ospedale. L’uccis è Daniele di Giacomo, 38 anni, già noto alla giustizia per furto, furto aggravato, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione. La compagna, M. O. di 26 anni, è ricoverata al Policlinico Tor Vergata dove sarà operata. Gli agenti della Squadra Mobile avrebbero trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida dell’auto della vittima. Insomma, un vero e proprio