Topolino con Calciatori Adrenalyn XL | card esclusive da collezione

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 settembre 2023) Con il numero 3538 anche la prima delle 8 nuove Topoguide per esplorare i luoghi cult di Paperopoli e Topolinia e la “storia spaziale” Con l’avvio della nuova stagione calcistica,rinnova il suo appuntamento conXL, la più celebre raccolta dicollezionabili Panini dedicate al campionato di calcio italiano, quest’anno giocando un ruolo chiave e davvero imperdibile per tutti i collezionisti. A partire da mercoledì 13 settembre con3538, per 4 settimane, il magazine a fumetti più amato – disponibile in edicola, fumetteria e Panini.it – proporrà quattro tin boxdiAdrenaline XL, contenente ciascuna 15di cui una in Limited Edition, utili a schierare una squadra adatta al modulo ...