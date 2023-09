Tiro a segno | Federico Nilo Maldini vince in Coppa del Mondo! Trionfo nella pistola da 10 metri | quarto Paolo Monna

(Di giovedì 14 settembre 2023) Una vittoria azzurra apre la tappa delladel Mondo 2023 didi Rio de Janeiro, in Brasile, scattataserata italiana:finale dellada 10maschile trionfa, mentre si classifica(Carabinieri) si impone nell’ultimo atto con 237.8, andando a precedere il lettone Emils Vasermanis, secondo a quota 236.4, mentre completa il podio l’altro lettone Lauris Strautmanis, eliminato in terza posizione con 217.3. Beffato(Carabinieri), out alposto con ...

Grande Italia a Rio de Janeiro nella Coppa del Mondo di. In Brasile arriva la medaglia d'oro per Federico Nilo Maldini nella pistola maschile dai dieci metri: l'azzurro è praticamente perfetto nella finale decisiva nella quale riesce ad avere ...

Una vittoria azzurra apre la tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno di Rio de Janeiro, in Brasile, scattata nella serata italiana: nella finale della pistola da 10 metri maschile trionfa ...