«Ti faccio fare la fine di tante donne» Firenze | insegue l’ex moglie con una tanica di alcol

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’episodio è avvenuto nella notte a. Una donna, rientrando a casa, si è ritrovata davantimarito, che l’ha minacciata con unadi. Come ricostruito dagli agenti la donna è rientrata a casa sua intorno alle 2 di notte, quando nell’atrio condominiale si è trovata davantimarito con unadi, con cui avrebbe minacciato di darle fuoco. La donna è riuscita a scappare e a raggiungere la propria auto, con cui è partita per sfuggire all’uomo. Lui, però, l’ha inseguita, speronandola durante il tragitto, e l’ha raggiunta quando la donna ha dovuto fermarsi a un semaforo rosso, in zona Isolotto. L’uomo, al semaforo, è sceso dall’auto e battendo i pugni sulstrino della donna le ha intimato che l’avrebbe aspettata sotto ...

il nonno, ho quattro nipoti . E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in ...Ha facilità d'inserimento e la tecnica che gli permette digol. Gliun grandissimo in bocca al lupo'. @francGuerrieriLei commenta imbarazzata: 'Meno male che non doveviniente' . 'Mi dispiace' , replica lui. 'Sì ... Però ho pensato 'se io miprendere dall'emozione davanti a tutti e scompaio, non me la ...'Sono contento per Beppe Grillo, il quale riesce a farsi pagare bene senzanulla di tangibile. ... 'Consiglio io qualcosa all'avvocato del popolo per le sue campagne elettorali, e loa ...

«Ti faccio fare la fine di tante donne»: minaccia e insegue l'ex moglie con una tanica di alcol, arrestato leggo.it