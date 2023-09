The Ferragnez Sanremo Special streaming e diretta tv | dove vedere la puntata

(Di giovedì 14 settembre 2023) sulla liteintv e inThe, lae della serie deidedicata al caso, con il mitico litigio dietro le quinte tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio tra Rosa Chemical e il cantante sul palco dell’Ariston? Ve lo diciamo subito: la serie, e quindi anche questae, sono disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video.te quindi avere un abbonamento a Prime per seguire The. In tv La serie non viene trasmessa su un canale lineare del digitale terrestre né su Sky, ma solo insu Prime Video. The ...

ROMA - Su Amazon è uscita la puntata di "" in cui viene raccontata l'esperienza di Sanremo della celebre coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez . In questa vengono mostrati i retroscena di quei momenti , compresa la ...Cosa è successo davvero tra Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo La crisi post bacio con Rosa Chemical e il retroscena su quanto accaduto dietro le quinte è raccontato nello speciale diin streaming dal 14 settembre su Prime Video. Fanpage.it l'ha visto in anteprima riportando poi tutti i momenti salienti e soprattutto i reali motivi della crisi interna alla coppia. ...Ma certo è che, in questo detour festivaliero,sembra diventatoFerragni , cioè "la versione di Chiara". Come è giusto che sia, è la "co - conduttrice" la protagonista del racconto, ...La crisi c'è stata e forse c'è ancora . Il tanto atteso episodio speciale di Sanremo diva dietro il palco dell'Ariston, dietro quelle foto di backstage tanto commentate e chiacchierate, svela il labiale e quel che è successo dopo dentro la coppia più social d'Italia. Ed è ...

Chiara Ferragni in The Ferragnez: «Mi sono sentita tradita da Fedez a Sanremo». Lui: «Non ero lucido» Corriere della Sera

The Ferragnez Sanremo, la crisi dopo Rosa Chemical: Fedez Non possiamo portarlo da nessuna parte Fanpage.it

Il format simil Ferragnez è basato su tante gag e privo di una vera sceneggiatura: papà Sylvester si lascia prendere in giro dalle ragazze smettendo i panni da duro per indossare quelli del tenero ...Con un post su Instagram, Fedez torna a parlare di Sanremo e fa le sue scuse pubbliche: ecco le parole del rapper In queste ore su Prime Video è arrivata finalmente la puntata speciale su Sanremo di ...Fedez ha deciso di commentare la puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo: ecco le parole pubblicate sul suo profilo Instagram ...