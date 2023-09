Terrore a Tor Bella Monaca | ucciso in un agguato un 38enne | gambizzata la compagna

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ho visto un uomo sparare contro quell'auto, sei colpi in sequenza, e poi fuggire. Aveva la barba». E’ quanto racconta un testimone dell’mortale avvenuto oggi a Tor. «Ero ìn strada con i miei figli, la gente urlava. Sono stati attimi di. Ma ho capito che cercavano proprio le persone in quell'auto: hanno colpito anche la donna che è stata-prosegue il testimone-...

Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia.E’ un italiano di 38 anni la vittima dell’agguato avvenuto questo pomeriggio in via Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca, a Roma ...Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia, nella zona Casi ...