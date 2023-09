Terremoto oggi Vesuvio | scossa magnitudo 2 3 a Trecase

(Di giovedì 14 settembre 2023) La, a zero chilometri di profondità, avvertita da alcuni residenti della zona Undi2.3 si è verificatoalle 2.23 nella zona del, in provincia di Napoli. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, nell’area del cratere ricadente nel territorio comunale di, a una profondità di 0 km. Laè stata avvertita da alcuni residenti della zona. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La scossa, a zero chilometri di profondità, avvertita da alcuni residenti della zona Undi magnitudo 2.3 si è verificatoalle 2.23 nella zona del Vesuvio, in provincia di Napoli . L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, nell'...Chi, 14 settembre 2023, riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla ... in caso di maremoto (generato da un), collasso di una grande diga, attività ...... in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: in caso di maremoto (generato da un), collasso di una grande diga, attività vulcanica (...Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici pere calcio in tv Programma delle ... Siamo a 64esimi di finale nella Copa Uruguay dove all'01.30 si affrontano Wanderers Durazno e. ...

Terremoto Vesuvio, oggi scossa scossa magnitudo 2.3 Adnkronos

Un terremoto di magnitudo 2.3 si è verificato alle 2.23 nella zona del Vesuvio, in provincia di Napoli. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, ...ROMA (ITALPRESS) - 'L'Europa deve pensare all'Africa non come una minaccia ma come una opportunità, e costruire canali legali per ...Ci saranno pure delle ragioni a spingere il governo tedesco e quello francese a bloccare alle frontiere gli immigrati clandestini che arrivano dall'Italia ...