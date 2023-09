Terremoto oggi Vesuvio | scossa magnitudo 2 3 a Trecase

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Undi2.3 si è verificatoalle 2.23 nella zona del, in provincia di Napoli. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, nell'area del cratere ricadente nel territorio comunale di, a una profondità di 0 km. Laè stata avvertita da alcuni residenti della zona. Non si registrano danni a persone o cose. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS), la scossa diè stata di magnitudo 4,6 ...di assestamento registrata dall'Istituto geografico nazionale spagnolo (IGN) dopo il...Dopo quell'incontro si è scatenato unin maggioranza: Barbara Di Rollo ha respinto al ... Fatto sta che dail Pd non sarà più il primo gruppo consiliare, scende da sette a cinque ...Undi magnitudo 2.3 si è verificatoalle 2.23 nella zona del Vesuvio, in provincia di Napoli. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, nell'...Chi, 14 settembre 2023, riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla ... in caso di maremoto (generato da un), collasso di una grande diga, attività ...

Terremoto Vesuvio, oggi scossa scossa magnitudo 2.3 Adnkronos

BONDONE. Una scossa di terremoto è stata avvertita ieri sera, 13 settembre, nel basso Trentino. L'Istituto nazionale di geofisica certifica che si è verificato un terremoto di magnitudo 2.4 nella zona ...Torna la paura in Marocco dopo il forte sisma del 9 settembre. Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito giovedì mattina il Paese alle 7:53 ora locale (le 8:53 in Italia). La scossa è stata registrata ...Altra scossa di terremoto a sud di Marrakech, in Marocco, nella stessa zona già colpita dal sisma dell'8 settembre: intensità di magnitudo 4.6 ...