(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilche lo scorso 9 settembre ha colpito ilsta causando una situazione di spaesamento e incertezza anche nei turisti che avevano programmato di recarsi nel Paese nordafricano in questi giorni, che ora si domandano quali siano i loro diritti in caso di mancata partenza. È bene...

"Nelinho perso 18 parenti e la mia amica del cuore, Fatima, morta assieme alla sua figlia di 14 anni": è un racconto drammatico quello che fa all'ANSA Hanane Chattabi, cittadina ...Si contano più di 100mila bambini sfollati e disagiati dal: è necessario sostenerli psicologicamente. Oggi parte la nostra delegata Co - mai in, Halima. Fino a oggi contiamo da 35 a ...Sarebbe molto importante se di fronte a quello che sta avvenendo in Africa, di fronte alin, all'alluvione in Libia, ai due colpi di Stato in pochi mesi nel centro Africa, l'Unione ...Una raccolta fondi per sostenere e aiutare quante più famiglie, colpite nei giorni scorsi dal violentoche ha devastato città e interi villaggi del, tra cui la cittadina di Marrakech. Questa l'iniziativa messa in campo dal consigliere comunale di Biella e presidente dell'associazione ...

Marocco. Il terremoto cancella un intero villaggio. Le immagini dal drone RaiNews

Terremoto Marocco, pacchetti turistici e voli: è possibile recedere Today.it

La Croce Rossa Svizzera (CRS) invia una squadra di otto esperti di logistica nelle zone terremotate del Marocco. In un primo tempo la CRS, con il sostegno della Confederazione, fornirà 750'000 franchi ...RABAT - La Croce Rossa Svizzera (CRS) invia una squadra di otto esperti di logistica nelle zone terremotate del Marocco. In un primo tempo la CRS, con il sostegno della Confederazione, fornirà 750'000 ...La Croce Rossa Svizzera (CRS) invia una squadra di otto esperti di logistica nelle zone terremotate del Marocco. In un primo tempo la CRS, con il sostegno della Confederazione, fornirà 750'000 franchi ...