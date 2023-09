Terremoto Marocco | nuova scossa di magnitudo 4 | 6 a 80km da Marrakech | il bilancio supera i 3000 morti

Panico per una scossa di assestamento dopo il sisma che ha colpito illa settimana scorsa. E' successo ieri, a Imi N'Tala, villaggio vicino all'epicentro del. Mentre scavavano tra le macerie, i soccorritori, gli abitanti e i giornalisti sono stati ...La Croce Rossa Svizzera (CRS) invia una squadra di otto esperti di logistica nelle zone terremotate del. In un primo tempo la CRS, con il sostegno della Confederazione, fornir 750'000 franchi per l'aiuto d'urgenza. La CRS ha anche aperto un conto per le donazioni, ha comunicato ...Seoul (Agenzia Fides) - Sopravvissuti, soccorritori e volontari che stanno lavorando alacremente nelmartoriato dal"li affidiamo alla speciale protezione della Vergine Maria, alla sua materna intercessione". Tutta la comunità cattolica di Seoul "farà del suo meglio per aiutare il ...L'impatto devastante delin, che ha colpito soprattutto le zone rurali, aggravandone la marginalizzazione. "in. Intervista a Mounir Kejji di Alessia Colonnelli" . L'intervista è stata ...

