Terremoto in Marocco | scossa di assestamento di 4 6 a Marrakech

Ilin Marocco e la gestione degli aiuti internazionali stanno richiamando l'attenzione sulla figura enigmatica del re Mohammed VI The post Il Marocco e il silenzio del re: così il Marocco è ...

Marocco. Il terremoto cancella un intero villaggio. Le immagini dal drone RaiNews

Sisma in Marocco, appello della Caritas: serve aiuto per chi ha perso tutto Vatican News - Italiano

Torna la paura in Marocco dopo il forte sisma del 9 settembre. Un terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito giovedì mattina il Paese alle 7:53 ora locale (le 8:53 in Italia). La scossa è stata registrata ...Altra scossa di terremoto a sud di Marrakech, in Marocco, nella stessa zona già colpita dal sisma dell'8 settembre: intensità di magnitudo 4.6 ...LA SOTTOSCRIZIONE. All’emergenza in Marocco si somma quella per l’alluvione. Don Trussardi: «Calamità devastanti».