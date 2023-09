Terremoto in Marocco | l’arcivescovo Accrocca lancia raccolta fondi

Panico per una scossa di assestamento dopo il sisma che ha colpito illa settimana scorsa. E' successo ieri, a Imi N'Tala, villaggio vicino all'epicentro del. Mentre scavavano tra le macerie, i soccorritori, gli abitanti e i giornalisti sono stati ...'L'alluvione che abbiamo vissuto è entrata nelle tre tragedie più terribili nel mondo nei primi otto mesi nel 2023, immagino che ora sarà la quarta dopo ilin. Questa alluvione è ...... soprattutto donne, si risvegliano a Piazza Mellah a Marrakesh dopo avere trascorso un'altra notte all'addiaccio, sei giorni dopo il devastantedell'8 settembre in. Immagini Afptv. ...Mediterraneo in ginocchio traine catastrofe climatica in Libia, mentre dalla Tunisia prosegue l'esodo migratorio, e l'accordo con l'Europa non è pervenuto. Ascolta l'intervista a Luciano Ardesi , esperto di ...

Continuano ad arrivare gli aiuti in Marocco, il Paese colpito nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre da un violento terremoto di magnitudo 6.8. Il bilancio al momento ha superato le 2.900 ...Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo metropolita di Benevento, interviene con una sua lettera indirizzata alla Chiesa di Dio che è in Benevento, dal titolo: “Gli altri sono miei ...Il recente sisma che ha colpito il paese nord-africano è stato insolitamente forte per la regione. Ma gran parte delle vittime si deve al tipo di costruzioni tradizionali della zona, non concepite per ...