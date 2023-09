Tensione all’hotspot di Lampedusa | la polizia schierata con gli scudi per contenere i migranti – Video

(Di giovedì 14 settembre 2023) Caosdidove sono migliaia iall’interno della struttura dopo gli sbarchi senza precedenti avvenuti negli ultimi giorni. Lacon gliper cercare dila folla diche preme per uscire dalla struttura. Neli momenti di forte. “Dopo una giornata particolarmente impegnativa, oggi ci sono continui trasferimenti.ci sono circa 4.200 presenze. La situazione è sicuramente complessa e, gradualmente, stiamo cercando di tornare alla normalità” ha detto Francesca Basile, responsabile migrazioni della Croce Rossa Italiana. “Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle ...

Intanto, sale laal porto di Lampedusa, dove agenti ... Momenti di caos e disordine anchedi Lampedusa, dove in ......di distribuire brandine alle persone per non farle dormire'... approfondimento Oltre 6mila arrivi a Lampedusa,al ...al portoIntanto, sale laal porto di Lampedusa, dove agenti ... Momenti di caos e disordine anchedi Lampedusa, dove in ...Leggi Anche Migranti, momenti die sul molo di Lampedusa Leggi Anche Ue prende tempo sui migranti, Salvini attacca: 'Sbarchi sono atto di guerra' 'Due ragazzi della Guinea ci ...

Lampedusa, tensione all’hotspot. Il prete: “Qui è l’apocalisse” VIDEO Livesicilia.it