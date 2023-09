Tennistavolo | azzurre stellari | raggiunti i quarti agli Europei dopo 15 anni

(Di giovedì 14 settembre 2023)didi Malmo, la squadra azzurra femminile fa la storia. Questa sera l’Italia ha battuto 3-2 la Repubblica Ceca, raggiungendo idi finale per la prima volta in quindici. Ora Nikoleta Stefanova, Giorgia Piccolin e Gaia Monfardini dovranno affrontare la Germania. Nikoleta Stefanova ha affrontato Hana Matelova (n. 53 del ranking mondiale) e con una prestazione stellare l’ha demolita. Dal 5-5 si è portata sul 10-5 a ha sfruttato il terzo set-point. Nel secondo parziale l’azzurra ha recuperato da 1-4 a 5-5 e dal 7-7 ha piazzato un break di 4-0. Alla ripresa del gioco Stefanova dal 3-3 è volata sull’8-3 e sul 10-4 ha chiuso al secondo match-point. Giorgia Piccolin (n. 120) contro Zdena Blaskova (n. 272) è partita bene (5-3), ha perso sei punti consecutivi (5-9) e sul ...

Parte con una sconfitta il Campionato Europeo a squadre di tennistavolo per l'Italia femminile guidata da Elena Timina. Le azzurre nella prima sfida del Gruppo C si sono arrese 1-3 contro la Francia. L'unico punto è stato portato a casa da Nikoleta Stefanova.

Italia Fisdir protagonista ai Suds European Championships 2023 di Padova. Brilla la Sicilia che ha contribuito al bottino azzurro fatto di 73 medaglie conquistate (28 ori, 24 argenti e 21 bronzi). Domenica 17 settembre si qualificheranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 le due formazioni di 3 atleti (una maschile ed una femminile) che vinceranno gli Europei a squadre in corso a Malmö.