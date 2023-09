Tennis | il WTA 1000 di Guadalajara perde i pezzi | quante rinunce in Messico!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 settembre 2023) Quello del WTAdisi sta trasformando in un autentico calvario. Una collocazione infelice sta sfavorendo il torneo in maniera importante, con due settimane di distanza dagli US Open e, contemporaneamente, due dalla parte più pesante dello swing asiatico. La conseguenza è una sola: diverse giocatrici, semplicemente, preferiscono non effettuare il viaggio in Messico ed andare direttamente a Oriente, là dove ci saranno in palio molti punti importanti in quello che è un rientro (con pesante retrogusto amaro) in Cina dopo gli anni contrassegnati dal caso Peng Shuai. In particolare, al momento hanno dato forfait tutte le prime 5 giocatrici del mondo (Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula); dopo bielorussa, polacca, le due USA e kazaka mancherà anche la coppia ceca in top ten, Marketa Vondrousova-Karolina ...