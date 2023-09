Tennis | Davis | Canada batte Svezia | azzurri obbligati a battere Cile per sperare nelle Finali

(Di giovedì 14 settembre 2023) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - Ci ha preso gusto, Gabriel Diallo. Il giovane canadese, dopo la vittoria di ieri contro Lorenzo Musetti, ha infatti concesso il bisndo in due set - 6-4, 6-3 - lo svedese Elias Ymer e regalando così alil secondo successo (dopo quello di Vasek Pospisil su Leo Borg) del girone A e con esso la matematica certezza della qualificazione alle Finals di Malaga. Ilcampione in carica prosegue quindi la sua corsa, e lo fa dopo quello che è stato fin qui il singolare più breve giocato alla Unipol Arena di Bologna: 75' appena per liquidare un avversario incapace di costruirsi una sola palla break nell'arco della sfida. Domani l'Italia sarà obbligata are ilper restare in corsa per le Finals di Malaga.

