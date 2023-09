Temptation Island 10 | Gabriela Chieffo rivela se si aspettava la proposta di matrimonio di Giuseppe Ferrara E a proposito di un figlio insieme…

(Di giovedì 14 settembre 2023)sono stati fra i protagonisti della decima edizione di, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. La coppia, nel corso della permanenza nel resort, era fortemente intenzionata a lasciarsi dopo sette anni di relazione. Il 24enne, che prima di partecipare asi era iscritto su un sito di incontri all’insaputa dicon lo pseudonimo di American boy, aveva infatti mostrato particolare interesse per la tentatrice Roberta De Grazia. Per questo motivo, nel primo falò di confronto, i due avevano avuto un accesa discussione, lasciando poi il villaggio separatamente. Il giorno seguente peròsi è pentito del suo ...

A mente fredda Manuel Maura ha confessato di provare ancora dei forti sentimenti per Francesca Sorrentino . I due giovani hanno partecipato assieme a2023 . Fatale il percorso nel reality show di Canale Cinque che ha innescato in loro fratture d'amore insanabili, portandoli a lasciarsi. Al falò decisivo hanno infatti scelto di ...Cosa succederà oggi Stando alle anticipazioni in studio farà ritorno un'altra coppia die assisteremo alle prime esterne dei tronisti. Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la ...Sembra un'intelligenza artificiale che usa una lingua solo per imitazione o uno dei concorrenti diquando deve spiegare un gesto durante uno dei cosiddetti falò di confronto. Non è ...Confronto che è stato poi commentato sui social dall'ex discusso protagonista della decima edizione di. Lo sfogo social di Manuel Maura dopo l'incontro con Francesca Sorrentino ...

Uomini e Donne Perla e Mirko: il confronto dopo Temptation Island Witty TV

Manuel Maura assalito dai dubbi: la rivelazione inaspettata sulla sua ex Il giovane ragazzo ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island al ...Alessandro Rosica fa sapere che la concorrente di Temptation non avrebbe accettato il trono di U&D per altri interessi: 'Non voleva deludere Maria' ...I due fidanzati ex intervengono sui social dopo la messa in onda del confronto avuto negli studi di Uomini e Donne ...