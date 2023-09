Tele-figuraccia | Schlein scappa dalla belva Fagnani | Salta tutto | ecco perché

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Retromarcia di Elly: niente Belve per la segretaria del Pd. A dare per certa la partecipazione nel programma Rai condotto da Francescaera stato il giornalista esperto di tv Davide Maggio, ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TvBlog la leader del Partito democratico ci avrebbe ripensato.infatti ha "deciso di non accettare l'invito di Francesca" e il motivo è presto detto. La "narrazione" della segretaria da molti giudicata fumosa e contraddittoria si sarebbe dovuta scontrare con le domande dirette e ficcanti previste dal format, anche su temi non strettamente politici come le relazioni interpersonali. "Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva. Consigli interni o esterni che siano, pare che la nuova serie ...