Teatro San Carlo | tra Lissner e Fuortes vince Madama Butterfly | “Ho quindici anni | sono forse troppo vecchia?” E siamo solo nel Giappone anni’ 50

(Di giovedì 14 settembre 2023) Doveva essere La Prima della Prima. Una Madamerivisitata da Ferzan Ozpetek, una mise en scene all’altezza del melodramma di Puccini tra i più amati e popolari della storia della musica. Ma sopratutto era la Prima del nuovo Sovrintendente. Comincia con un commosso minuto di silenzio per Gianbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso con empietà da un balordo sedicenne in un pub di Piazza Municipio. Tanta magnifica gente nel parterre per una Prima cosi’ attesa: figure istituzionali come il Presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, il fiore dell’imprenditoria made in sud con Generoso di Meo, Gianfranco D’Amato, Giusi Ferrazzani, lo stilista delle dame, molte di loro in lungo, Alessio Visone, la gallerista Number One, Laura Trisorio, il melomanie storico Mino Cuciniello. E l’accademico Mario Rusciano ...