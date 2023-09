Taylor Swift e il bacio a Damiano dei Måneskin nel video ai VMA

(Di giovedì 14 settembre 2023) Durante i VMA 2023,ha lanciato unin aria versoDavid, frontman dei, in quel momento impegnato in un’esibizione. Come testimoniato daldella serata,stava infatti presentando il nuovo singolo della band mentre, con una piccola telecamera in mano, gironzolava tra il pubblico. Dopo essere passato tra ali di folla in delirio,torna verso il palco, e in quel momento l’inquadratura televisiva cattura unache, piena di gioia, manda unvolante con le mani in direzione diperforms at the 2023 #VMAs pic.twitter.com/WT0DqhY4pZ — The Hollywood Reporter (@THR) September 13, 2023 Nel ...

