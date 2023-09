Taylor Swift e il bacio a Damiano dei Maneskin | il video ai VMA è virale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilai VMA in cui la cantantemanda un, frontman deiè diventato. Infatti la performance del gruppo italiano, che ha presentato live in anteprima mondiale il nuovo singolo “Honey (are u coming?)”, ha fatto impazzire il pubblico agli Mtv Vma, ma non solo: anche la star internazionale, che assisteva seduta in prima fila, ha dimostrato di apprezzare, lanciando unal leadere ballando. ?lanzandole un beso adurante la actuación de Honey (Are u coming?) en los #VMA pic.twitter.com/7eRytqhjVh — Måneskin Spain (@SP) September 13, 2023 ...

C'è qualcosa che non sappiamo trae Damiano David Sembrerebbe un'indiscrezione 'assurda', eppure un dettaglio pare andare in questa direzione. Ci riferiamo all' esibizione dei Måneskin al Prudential Center di ...Il gruppo alla cerimonia di premiazione dei VMA ha consegnato ail premio Best Pop. La superstar statunitense visibilmente emozionata al loro indirizzo ha dichiarato: "Avevo le vostre ...Ai Video Music Awars 2023,è stata beccata dalla regia mentre ha mandato un bacio a Damiano dei Maneskin, facendo esplodere di teorie il ...... non si vedevano insieme in pubblico e la loro rimpatriata è stata piuttosto eclatante: hanno infatti consegnato il riconoscimento Best Pop alla già pluripremiata. La cantante stessa, ...

Le performance sul palco degli MTV Video Music Awards 2023: chi c'era, da Taylor Swift ai Måneskin RaiNews

Mtv VMA 2023, il bacio di Taylor Swift a Damiano Io Donna

Il frontman della celebre band romana ha fatto una proposta inaspettata alla cantante colombiana ex di Gerard Piqué ...Tra le stelline del pop di nuova generazione, è l'unica in grado di contrastare lo strapotere di Taylor Swift. Lo dicono i numeri, che fanno di Olivia Rodrigo una temibile avversaria ...Dopo il bacio di Taylor Swift a Damiano David agli MTV VMA 2023, il frontman dei Maneskin replica sui social:“Grazie per la benedizione, adesso ...