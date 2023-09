Tagliali un po’ | Kate! La Middleton con le lunghissime onde morbide

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Settembre, si sa, è un mese di cambiamento. Dopo l’estate, con le sue giornate soleggiate, il ritmo più lento, il caldo sulla pelle, si riprendono le attività a pieno ritmo. Per segnare questo passaggio importante e ricominciare al meglio, sono molte le persone che modificano qualcosa nel proprio stile… Katecompresa. La principessa del Galles si è presentata a un evento ufficiale con un nuovo hairstyle, che ha fatto subito il giro del mondo. Tutta boccolie frangia per KateE’ una sirena – Sembra uscita da una puntata di Charlie’s Angels – Domani vado dal parrucchiere, li voglio così! I commenti di approvazione sul look di Katenon si sono fatti attendere. La principessa ha sfoggiato la nuova chioma in occasione di una visita alla prigione di addestramento e reinsediamento maschile High Down Prison, a Sutton. ...