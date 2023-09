Tabacco | De Meo Ppe | “Accordo di filiera è modello su cui insistere per creare innovazione”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Lo ha detto l’europarlamentare Salvatore De Meo a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi diintegrata in agricoltura’, organizzato dal centro studi Divulga e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi “L’diintegrata in agricoltura è unche ha dato già risultati importanti. Nel caso specifico dellatabacchicola, credo abbia confermato, smentendo anche alcuni falsi luoghi comuni, che rappresenta un valore aggiunto, quindi sono molto contento che Coldiretti abbia voluto rinnovare insieme a Philip Morris questoche tra l’altro conferma la capacità produttiva dell’Italia con valori che si aggirano intorno a circa 20 miliardi e con un numero di addetti importante: se è vero che le aziende aderenti all’hanno ...

...in Europa ma abbiamo invece fatto capire che si sta evolvendo anche la produzione del...il made in Italy diventi un elemento identitario di tutto il continente europeo" ha concluso De. 14 ...Questo è il tema che sosterremo proprio perché il made in Italy diventi un elemento identitario di tutto il continente europeo." " ha concluso De. Ilriveste da sempre una rilevanza ...... degli Onorevoli Filippo Gallinella, Raffaele Nevi e Salvatore De(quest'ultimo intervenuto con ...soluzioni per migliorare la gestione delle attività e l'integrazione di filiera del, ......in Europa ma abbiamo invece fatto capire che si sta evolvendo anche la produzione del...il made in Italy diventi un elemento identitario di tutto il continente europeo" ha concluso De. 14 ...

Tabacco, De Meo (Ppe): "Accordo di filiera è modello su cui insistere ... Adnkronos

Accordo di filiera: un modello per l'innovazione secondo De Meo (Ppe) Avvisatore.It

(Adnkronos) – “L’accordo di filiera integrata in agricoltura è un modello che ha dato già risultati importanti. Nel caso specifico della filiera tabacchicola, credo abbia confermato, smentendo anche a ...Presentato ieri a Roma il rapporto “Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura” realizzato dal Centro Studi Divulga che ha analizzato i dati ufficiali delle aziende agricole dei trien ...