Svezia | a scuola più libri e meno pc Gli esperti italiani | “L’infanzia non sia sopraffatta dalla tecnologia”

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’inizio dell’anno scolastico inparte con una novità: sui banchi gli studenti hanno trovato i sussidiari al posto dei tablet che avevano usato fino a qualche mese fa. La scelta è della nuovo ministro dell’Istruzione, Carlotta Edholm, alla luce dei dati Pirls (Progress in International Reading Literacy Study) del 2021 che hanno mostrato la diminuzione della capacità di lettura degli allievi svedesi passando da 555 punti nel 2016 a 544 punti. Nello scorso mese di marzo – secondo quanto riporta “Il Post” – il nuovo governo aveva stanziato 685 milioni di corone (circa 60 milioni di euro) per l’acquisto dicartacei per le scuole e annunciato che un altro miliardo di corone (circa 85 milioni di euro) sarebbe stato speso fra il 2024 e il 2025 per riportarestampati all’interno degli istituti. Non solo. Edholm ha già in ...

Oltre ai benefici questa tecnologia comporta dei rischi "Ale tecnologie immersive sono ... Come andrà a finire "Ho letto che inil governo vuole tornare a carta e matita, chiudendo le ...C'è un prima e un dopo in ogni storia. Anche in quella dell'uso dei dispositivi elettronici a. Il dopo è iniziato in. Con una scelta che ha del clamoroso, visto che i tablet sono in uso nel paese nordico sin dalla materna, il nuovo ministro dell'istruzione, Lotta Edholm, ha ...leggi anche Come affrontare il rientro a: ecco le 10 regole dei pediatri: ladice addio alla tecnologia in aula per il calo di alfabetizzazione Un addio alla tecnologia a...Il Karolinska institutet: "La tecnologia compromette l'apprendimento degli studenti".

La Svezia vuole ridurre l'uso dei tablet a scuola perché andrebbero a ridurre il livello di apprendimento degli studenti. In Italia, intanto, si discute dei tre mesi di vacanza.MeteoWeb Quando i bambini sono tornati a scuola in Svezia il mese scorso, molti insegnanti hanno posto una nuova enfasi sui libri stampati e sulla pratica della scrittura a mano e hanno dedicato meno ...