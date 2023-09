Suppletive Monza | Schlein annuncia sostegno a Cappato | ma il Pd lombardo si ribella

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023) È ufficiale. Alle elezionidel 22 e 23 ottobre prossimi nel collegio senatoriale die Brianza , quello – per intenderci – dove era stato eletto Silvio Berlusconi, il Pd appoggerà il radicale Marco. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma che suona conferma della strategia movimentista di Elly. Il, che ha legato il proprio nome alla battaglia per l’eutanasia e per l’ottenimento di una legge sul fine-vita, è un cazzotto nello stomaco dei cattolici ancora rimasti tra i dem, ma ha finito anche per spiazzare mezzo Pd in Lombardia. Il radicaleindigeribile anche per i cattolici dem «C’è tutto il rispetto per il nome dima c’è amarezza – commenta infatti l’ex-capogruppo al ...