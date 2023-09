Suppletive Monza | Lepri Pd | ‘Cappato figura divisiva per mondo cattolico' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - “Comprensibile” l'esigenza di non “rompere la collaborazione tra partiti di opposizione” ma la scelta del Pd di sostenere la candidatura di Marco Cappato lascia “tuttavia alcuni dubbi” di metodo e di merito. Così Stefano, ex deputato e componente della direzione nazionale Pd, parla all'Adnkronos della decisione di appoggiare l'esponente radicale alle suppletive a. “La candidatura di Marco Cappato - prosegue- è stata avanzata molti giorni fa con il pronto sostegno di +Europa, Azione e Sinistra-Verdi. La comprensibile preoccupazione di non rompere la collaborazione tra partiti di opposizione ha portato infine anche il Pd a sostenerla. Restano tuttavia alcuni dubbi”., quali dubbi? “Anzitutto la posizione di molti sindaci e amministratori ...