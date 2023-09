Simona Malpezzi, senatrice e parlamentare dem lombarda, risponde così all'Adnkronos sulla decisione da parte del Pd di sostenere Marco Cappato allea Monza. "La questione era stata posta ...Dalla Calabria il deputato Domenico Furgiuele guiderà i suoi, con tant odi maglietta chesì al ...15 settembre De Luca è atteso a Monza per dare il via alla campagna elettorale per le...Dalla Calabria il deputato Domenico Furgiuele guiderà i suoi, con tant odi maglietta chesì al ...15 settembre De Luca è atteso a Monza per dare il via alla campagna elettorale per le...BRUNO BURATTI In ambiente militare, per esaltare il ruolo dei generali siche la loro ' greca '... chiedo a Roberto Vannacci di presentarsi, per Forza Nuova, alle elezionidi Monza " . ...

Suppletive, il Pd dice sì a Marco Cappato: ma tra i dem non tutti sono soddisfatti… Globalist.it

Elezioni suppletive, rebus delle alleanze nel centro-sinistra: chi va con chi MBNews

Non solo calcio nella puntata di “Monza, una città da serie A”, andata in onda su Teleshopping. Infatti, è intervenuto come ...A fine ottobre si vota per eleggere il senatore che prenderà il posto di Silvio Berlusconi a Palazzo Madama ...Una settimana per sciogliere i dubbi. Possibile e Azione annunciano il sostegno a Cappato. PD ancora incerto. Si vota per le elezioni suppletive il 22 e 23 ottobre.